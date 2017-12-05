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05 декабря 2017
04 декабря 2017
Главные новости Москвы
09:10  05 декабря 2017 0

Названа главная версия неудачного пуска с космодрома «Восточный»

Роскосмос, космос, пуск ракеты, космодром
Комиссия продолжает выяснять точную причину провалившегося запускаФото: Роскосмос

Экспертная комиссия сделала предварительные выводы о причинах неудачного запуска спутника «Метеор М» с космодрома «Восточный». В качестве главной версии называется предположение, что предприятия, заложившие полетные задания в системы управления ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока, не согласовали свои действия. Также не было проведено совместное тестирование.

Это привело к некорректной работе системы управления из-за неточного азимута оси старта, после чего произошел разворот разгонного блока «Фрегат», его торможение, взрыв и последующее падение в океан, пишет «Федеральное агентство новостей».

В данный момент речь идет о промежуточных итогах расследования. Официальные выводы по факту краха одного из самых важных и дорогостоящих космических проектов РФ появятся через несколько дней. Тщательное расследование с последующим наказанием виновных лиц потребовал провести российский премьер Дмитрий Медведев, отмечает агентство Nation News.

Лев Истомин
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