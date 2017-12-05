В соцсетях появилось видео, где несколько пенсионерок копается в мусорных баках возле продуктового супермаркета в Челябинске. Автор сообщает, что старики постоянно собирают здесь просроченные продукты, которые снимают с продажи.
«Пенсии бабушек едва хватает на жизнь и коммуналку», — пишет автор ролика. Пользователи по-разному оценивают ситуацию. Кто-то сочувствует пенсионеркам, другие называют их жадными людьми, которые ухитряются еще и продавать товар с мусорки. Нашлись и те, кого ситуация нисколько не удивила: «Это происходит возле каждого супермаркета».
Есть также те, кто считает происходящее достойным воздаянием для пожилых людей: «Эти пенсионеры сделали свой выбор, позволили управленцам развалить сильную, мощную страну».
Видео: группа «Типичный Челябинск», «ВК»