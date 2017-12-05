{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Пранкеры Лексус и Вован: «Будет на столе у Путина»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,99
Динамика за 2 недели
Евро 69,91
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
05 декабря 2017
04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
13:21  05 декабря 2017 3

В Сети ужаснулись видео, где челябинские пенсионеры собирают на помойке у магазина просроченные продукты. ВИДЕО

Формирование городской среды в 2017 году. Ремонт дворов. Челябинск, пенсионер, мусорные баки, нищета
Мусорные баки становятся для некоторых источником жизниФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В соцсетях появилось видео, где несколько пенсионерок копается в мусорных баках возле продуктового супермаркета в Челябинске. Автор сообщает, что старики постоянно собирают здесь просроченные продукты, которые снимают с продажи.

«Пенсии бабушек едва хватает на жизнь и коммуналку», — пишет автор ролика. Пользователи по-разному оценивают ситуацию. Кто-то сочувствует пенсионеркам, другие называют их жадными людьми, которые ухитряются еще и продавать товар с мусорки. Нашлись и те, кого ситуация нисколько не удивила: «Это происходит возле каждого супермаркета».

Есть также те, кто считает происходящее достойным воздаянием для пожилых людей: «Эти пенсионеры сделали свой выбор, позволили управленцам развалить сильную, мощную страну».

Видео: группа «Типичный Челябинск», «ВК»

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров