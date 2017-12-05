18:01 05 декабря 2017 0

Родители дошколят пожаловались детскому омбудсмену на запрет Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В детских садах Кургана запретили строить ледяные горки для малышей в целях экономии воды. Об этом рассказала детский омбудсмен Алена Лопатина на круглом столе про поборы в образовательных учреждениях, который состоялся 5 декабря в прокуратуре Курганской области, передает корреспондент «URA.RU».

Лопатина подчеркнула, что информация неподтвержденная, поступила от родителей. «И будто бы поступил сигнал сверху, чтобы этого не делали. Родители, которые об этом рассказали, говорят, что готовы свою воду принести в бутылках, чтобы залить горки. Потому что зимой это самая главная забава для ребятишек. При этом родителям не говорят, сдайте нам деньги на воду, просто есть такой запрет», — рассказала она.

Сити-менеджер Кургана Андрей Потапов ответил, что первый раз слышит о таком запрете. «Если назовете директора детсада, который такой бред несет, уверяю, он работать не будет, — заявил чиновник. — Нельзя экономить на том, что радует наших детей. Это не те объемы воды для экономии».

В целом, по мнению Лопатиной, есть только один способ избавиться от поборов в образовательных учреждениях региона: «Наполнить полным рублем статьи бюджета, которые заявлены, финансировать все необходимые траты на нужды детей в образовательных организациях». «Сегодня это в какой-то степени утопия», — заключила она.

По данным прокуратуры Курганской области, в 14 муниципалитетах были выявлены факты принуждения родителей сдавать деньги на нужды образовательных учреждений. Родители оплачивали охрану, покупали комплекты учебных материалов (по 2,5-3,5 тысяч рублей с семьи), скидывались на обработку территории от клещей и на освещение. В некоторых случаях родителей принуждали приносить продукты питания. При этом в большинстве учреждений нет открытой информации о поступлении средств от родителей и их расходовании, подчеркнул прокурор области Игорь Ткачев.