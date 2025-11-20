Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Последняя декада ноября начнется в Кургане и Шадринске со слабых морозов.

20 ноября 2025 в 17:45
В Кургане и Шадринске рабочая неделя завершится легким морозцем



Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане и Шадринске в пятницу, 21 ноября, ожидается погода без осадков, с минусовыми значениями в течение суток. Об этом сообщает портал метеопрогнозов.

«Погода в Кургане и Шадринске на завтра. Пятница, 21 ноября. Температура воздуха ночью — минус шесть градусов, днем не больше одного градуса холода», — информирует прогноз на сайте Gismeteo.

Ветер слабый, скорость 2-6 м/с. Вероятность осадков — нулевая. На выходных в регионе ожидается незначительное потепление.

Погода в Кургане на завтра, 21 ноября 2025

Фото: скрин сайта gismeteo

