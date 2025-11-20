Последняя декада ноября начнется в Кургане и Шадринске со слабых морозов. Скрин
В Кургане и Шадринске рабочая неделя завершится легким морозцем
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане и Шадринске в пятницу, 21 ноября, ожидается погода без осадков, с минусовыми значениями в течение суток. Об этом сообщает портал метеопрогнозов.
«Погода в Кургане и Шадринске на завтра. Пятница, 21 ноября. Температура воздуха ночью — минус шесть градусов, днем не больше одного градуса холода», — информирует прогноз на сайте Gismeteo.
Ветер слабый, скорость 2-6 м/с. Вероятность осадков — нулевая. На выходных в регионе ожидается незначительное потепление.
Погода в Кургане на завтра, 21 ноября 2025
Фото: скрин сайта gismeteo
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!