В курганском департаменте АПК нашли главу экономотдела спустя почти два года

В департаменте АПК Курганской области назначили нового начальника экономического блока
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Врио директора департамента агропромышеленного комплекса (АПК) Курганской области Андрей Лушников назначил нового руководителя в экономический отдел, который пустовал почти два года. Им стала экс-работница департамента природных ресурсов Елена Тырцева. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник приближенный к правительству региона.
«В экономический блок департамента АПК нашли нового начальника. Им стала бывшая работница департамента природных ресурсов Елена Тырцева. Должность пустовала почти два года», — сообщил источник. Информация о назначении подтверждается справочными данными ведомства.
Ранее URA.RU писало, что курганский департамент АПК усилился чиновницей из мэрии Половинского округа. Должность главного специалиста в отделе экономического анализа получила экс-руководитель по управлению муниципальным имуществом и закупкам Виктория Микова. Заведующим сектора механизации назначили экс-налоговика Николая Пустуева. По информации инсайдеров, он также выступает в качестве начальника отдела агропроизводства. Кроме того, отдел пищевой промышленности полностью укомплектовали главными специалистами.
