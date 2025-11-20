В курганском департаменте АПК нашли главу экономотдела спустя почти два года

В департаменте АПК Курганской области назначили нового начальника экономического блока Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио директора департамента агропромышеленного комплекса (АПК) Курганской области Андрей Лушников назначил нового руководителя в экономический отдел, который пустовал почти два года. Им стала экс-работница департамента природных ресурсов Елена Тырцева. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник приближенный к правительству региона.

«В экономический блок департамента АПК нашли нового начальника. Им стала бывшая работница департамента природных ресурсов Елена Тырцева. Должность пустовала почти два года», — сообщил источник. Информация о назначении подтверждается справочными данными ведомства.