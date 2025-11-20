С мангалом и настольными играми: курганцы ищут, где провести Новый год

На новогодние праздники в Курганской области можно арендовать домик до 10 тысяч рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Новый год наступит уже через 41 день, и курганцы активно подбирают места для праздничного отдыха. Всем хочется провести их комфортно и интересно, выбирая жилье в живописных уголках Курганской области с удобствами для всей компании. Корреспондент URA.RU подготовила обзор предложений, размещенных на одном из сайтов объявлений.

Медвежий угол в Петуховском округе

Дом в Петуховском округе подойдет для семейного отдыха Фото: сайт популярных объявлений

Небольшой домик площадью 36 кв. м с террасой сдается в Петуховском округе. Арендодатель говорит, что внутри есть все удобства: душ, туалет, кухня с техникой, ТВ, кондиционер. В 50 метрах от домика — озеро.

Однако на территории расположено еще четыре дома. На общей площади есть мангал и качели. Внутри одной из построек — игровой комплекс для детей с сухим бассейном. Стоимость — 6,5 тысячи рублей в сутки, комфортно для семьи из пяти человек.

Тихое место рядом с Курганом

Дом в Кетовском округе можно арендовать за 7 тысяч рублей в сутки Фото: сайт популярных объявлений

Деревянный одноэтажный дом площадью 50 кв. м в поселке Теплый Стан Кетовского округа можно снять за 7 тысяч рублей в сутки. Внутри есть: санузел, душевая и парилка. В доме также: кондиционер, телевизор, мебель и посуда.

На улице — веранда с мангалом, качелями, гамаком и парковкой. Дом рассчитан на дневной отдых до 6 человек, а вот ночевать могут остаться 2-4 человека.





Коттедж в Лесниках с запретом на громкую музыку

Дом для большой компании,в котором нельзя громко слушать музыку Фото: сайт популярных объявлений





В селе Лесниково Кетовского округа сдается просторный двухэтажный дом площадью 160 кв. м. Собственник обещает бесперебойный Wi-Fi, в помещении есть техника, мебель, настольные игры. А посуды хватит на 25 человек.

Цены меняются в зависимости от дня недели — от 10 до 18 тысяч рублей в сутки. Важно соблюдать тишину после 21:00, запрещено курить внутри и громко слушать музыку. Зато можно заезжать с животными. Залог — пять тысяч рублей.

Глэмпинг на Голубых озерах для вечеринки

Домик у озера с дизайнерским ремонтом готов принять шумную компанию Фото: сайт популярных объявлений

Самый маленький из подборки домик — всего 16 кв. метров. Однако в объявлении указано, что это дизайнерское решение. Стоимость аренды — Уютное помещение с личной террасой у озера рассчитано на четырех человек. В домике спальня с двухспальной кроватью и диваном-кроватью.