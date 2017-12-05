На Украине запретили книгу про Илью Муромца и Соловья-разбойника

15:03 05 декабря 2017 0

Былинного героя хотят исключить из истории Фото: Анна Майорова © URA.RU

Руководство Украины приняло решение о запрете на продажу книги «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях».

Запрет связан с тем, что книжная продукция издана на территории России. Всего в страну запретили ввозить 19 российских изданий, в том числе «Богатырские русские сказки» и две книги Бориса Акунина, пишет RT.

Все книги запретил экспертный совет при Госкомтелерадио Украины, созданный в 2017 году. Специалисты совета отвечают за цензурирование российских газет и книг, отмечает «Национальная служба новостей».

Также в качестве причины запрета книги про Илью Муромца называют прославление государственных символов России, передает телеканал 360.