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05 декабря 2017
Главные новости Москвы
18:38  05 декабря 2017 0

Ведущий «Битвы экстрасенсов» поддержал запрет рынка магов и колдунов

Марат Башаров после хоккейного матча со сборной правительства Свердловской области. Екатеринбург, башаров марат
Башаров устал от рекламы «псевдомагов» и «псевдоколдунов» под его именемФото: Александр Мамаев © URA.RU

Актер, ведущий программы «Битва экстрасенсов» Марат Башаров поддержал законопроект члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, согласно которому все услуги магов и колдунов приравниваются к мошенничеству. Он предположил, что если этот закон примут, колдуны уйдут в подполье.

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«Наконец-то! От меня уже не одно заявление лежит в УВД. К сожалению, правоохранительные органы никаких действий не проводят. В интернете очень много рекламы, под моим именем „псевдомаги“ и „псевдоколдуны“ открывают свои центры. Они зарабатывают на этом деньги», — приводит слова Башарова «Национальная служба новостей». Актер отметил, что за такие действия обманщики должны отвечать, и предположил, что сами же полицейские и «крышуют» колдунов за хорошие деньги.

Но, по словам ведущего шоу, проблема связана не с наглостью экстрасенсов, а с менталитетом людей, который не исправить. «После такого законопроекта экстрасенсы, наверное, уйдут в подполье. Проституцию уже сколько запрещают, однако она существует и процветает», — считает Башаров.

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов имеет однозначное мнение по этому вопросу. Он считает, что вымогающих «магией» деньги у граждан нужно «прикрыть», как в свое время поступили с сектами.

Ксения Томашова
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