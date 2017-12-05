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У Собчак появились злейшие враги в Челябинске 8. Потанин попробовал занять место Путина 16:35 05 декабря 2017 0 Госдума хочет запретить рынок магов и колдунов, который создал Сталин Кто и для чего мешает гадалкам и целителям зарабатывать деньги (30 млрд долларов в год!) Михаил Белый © Служба новостей «URA.Ru» В России платные «магические» услуги в ближайшее время могут приравнять к преступлению Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госдума готовится объявить войну магам, колдунам и экстрасенсам. Член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов заявил о том, что представит законопроект, приравнивающий платные «магические» или «колдовские» услуги к мошенничеству и вымогательству. По его словам, документом предлагается внести поправки в Уголовный кодекс. Речь идет о статьях 159 (мошенничество), 163 (вымогательство) и 210 (организация преступного сообщества). Колдуны и маги вскоре рискуют оказаться вне закона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Хотите — гадайте, делайте что угодно, но как только встает вопрос о том, что за эти услуги нужно платить деньги в любой форме — это уже будет уголовно наказуемо», — заявил депутат в интервью «Парламентской газете». Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, ранее разрабатывавший этот законопроект, пояснил «URA.RU», что «государство, наконец, должно обозначить свою позицию в этом вопросе». «Необходимо уже определиться: либо вообще запретить подобные услуги, либо строго их регламентировать. Любой из этих вариантов обсуждаем. Пока же мы стоим на месте», — пояснил «URA.RU» депутат. В экспертном сообществе неоднозначно расценили инициативу Сергея Вострецова. «Надо понимать, что маги и колдуны были всегда. Дорогу им в нашу страну открыл еще Иосиф Сталин, который искал их по всей стране и пользовался их услугами, советовался при принятии решений. Маги и знахари считают, что Госдума лоббирует интересы традиционной медицины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Однако основной принцип тех, кто действительно обладает уникальными экстрасенсорными способностями — не брать больших денег за собственную работу. Если вознаграждение и имеет место, то оно чисто символическое», — пояснил «URA.RU» глава Центра правовой и психологической помощи, руководитель некоммерческого партнерства «Лига экстрасенсов РФ» Михаил Виноградов. Виноградов в свое время являлся главным экспертом телевизионного проекта «Битва экстрасенсов». Он признался, что в ходе программы познакомился с целым рядом поистине уникальных людей: «Такие специалисты действительно существуют, я их видел своими глазами. Именно поэтому тут нельзя грести всех под одну гребенку». С ним солидарен и президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский. «Депутатская инициатива — еще то мракобесие! Не стоит забывать, что официальная медицина сама выросла из целительства, знаний корешков и свойств трав. Пусть депутаты попробуют доказать, что магия не работает. Очень интересно, как они это будут делать», — заявил глава Лиги защиты пациентов. — Бесспорно, в этой сфере насчитывается немало шарлатанов. Однако где их нет? В официальной медицине аферистов тоже немало». Говорящая статистика: россияне тратят на помощь магов больше, чем на лечение за границей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Травник, член Ассоциации специалистов народной медицины Михаил Фадеев убежден, что парламентарии «пытаются прихлопнуть этот рынок». «Я работаю уже сорок лет, против меня нет ни одного уголовного дела. Поэтому депутаты могут делать что угодно, а люди будут в любом случае ко мне идти. Я же реально помогаю. Да, деньги за это беру, но и налоги плачу. А если насвинятничаю, то получу от прокуратуры по полной, не сомневайтесь», — заявил он в разговоре с «URA.RU». По его мнению, «депутат просто перепутал время, в котором находится». «У нас, слава Богу, не 37-й год, чтобы охоту на людей устраивать», — сказал Фадеев. Он предположил, что народные избранники лоббируют интересы традиционной медицины и фармкомпаний: «А наша медицина далеко не всегда лечит. Подсаживают людей на таблетки, которые, к слову, стоят очень дорого, да и их эффективность тоже подчас оказывается под вопросом». В то же время он рассказал, что к его услугам обращаются «многие уважаемые люди»: «И чиновники, и депутаты, и иностранцы прибегают к моей помощи. Никому не отказываю, всем стараюсь помочь». Ранее заместитель директора Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик Юрий Бузиашвили приводил данные, согласно которым россияне ежегодно тратят на колдунов и экстрасенсов около 30 миллиардов долларов. В частности, академик отмечал, что российским врачам на рынке медицинских услуг приходится конкурировать не только со своими зарубежными коллегами, но и с экстрасенсами. Так, если на лечение за границей наши соотечественники в год тратят в общей сложности примерно 17 миллиардов долларов, то колдунам, гадалкам и магам за тот же период жители страны отдают почти в два раза больше. По данным Института социологии РАН, к гадалкам, экстрасенсам и магам обращаются за помощью 67% россиянок и 4% россиян. Еще 6% граждан пытаются добиться осуществления своих желаний при помощи эзотерических и магических практик. Отметим, что экстрасенсы подчас становятся фигурантами уголовных дел. Например, в феврале 2013 года полицейские задержали экстрасенса по подозрению в убийстве клиенток. Годом ранее по подозрению в мошенничестве были задержаны более 20 человек, обещавших клиентам дистанционно излечить их от всех болезней и изменить судьбу. Минувшим летом в Подмосковье была задержана банда мошенников, которая выманила у пенсионера 15 млн рублей за «экстрасенсорные сеансы», организованные по телефону из офиса в Люберцах. {{item.comments_count}} Версия для печати {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}}