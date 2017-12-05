В Госдуме предложили признать магов и колдунов мошенниками

07:31 05 декабря 2017 0

Магию в России могут запретить законодательно Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов намерен внести на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, по которому все услуги магов и колдунов приравниваются к вымогательству и мошенничеству.

Парламентарий считает, эта категория людей пользуется критическим состоянием граждан, опустошая их кошельки. «Надо, чтобы как секты мы прикрыли в свое время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, выманивают из людей деньги», — говорит Вострецов, слова которого приводит Life.ru.

В документе указана необходимость внесения поправок в статьи УК РФ «Мошенничество», «Вымогательство» и «Организация преступного сообщества».