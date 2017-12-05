Россияне раскупили все внедорожники Lamborghini по 15 млн рублей еще до старта продаж

20:18 05 декабря 2017 0

В Россию отправятся 50 новых автомобилей Lamborghini ФОТО: autoguide.com

Итальянский концерн Lamborghini официально представил свой первый кроссовер Urus. Инженеры компании утверждают, что новый автомобиль будет самым быстрым в своем классе.

Премиальный кроссовер обладает четырехлитровым битурбированным мотором V8 (мощность 650 лошадиных сил) и восьмиступенчатой коробкой-автоматом. Urus способен развивать скорость до 100 км в час всего за 3,6 секунды. Максимальная скорость нового Lamborghini составит 305 километров в час, сообщает «Газета.ру».

Новый автомобиль поступит на российский рынок в мае 2018 года, но открытие продаж будет носить лишь формальный характер, поскольку все 50 автомобилей, предназначенных для России, уже выкуплены. Отметим, что стоимость кроссовера в базовой комплектации составит 15 миллионов рублей.