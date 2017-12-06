Перед ЧМ-2018 легализацию хостелов в Екатеринбурге контролирует ФСБ

15:28 06 декабря 2017 0

Хостелы переживут огромное число проверок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Хостелам в Екатеринбурге необходимо пройти проверку на антитеррористическую защищенность, чтобы пройти через процедуру присвоения категории и, по сути, получить право работать в период ЧМ-2018.

«Для этого необходимо направить письма в Росгвардию и ФСБ. После этого члены комиссии проводят осмотр гостиницы или хостела и выдают свои рекомендации. Замечания нужно устранить в течение года», — пояснил на совещании с представителями гостиниц в администрации Екатеринбурга старший лейтенант Росгвардии Александр Самойлов.

По его словам, во всех хостелах должны быть следующие меры защиты от террористов: видеонаблюдение, кнопки экстренного оповещения об угрозе с выводом на пульт, охранное освещение, системы пожарной безопасности, а также информационные стенды. По таким же параметрам проверяется и безопасность хостелов, которые уже работают. Самойлов признался, что, хотя требования суровы, пока нет никакого наказания за неисполнение предписания ФСБ или Росгвардии.

Отметим, перед ЧМ-2018 хостелы будут проверять особенно серьезно. Уже начались внеплановые инспекции Роспотребнадзора. Его сотрудники могут потребовать исполнения огромного числа требований, от наличия у персонала гостиниц прививок от клещевого энцефалита до уровня освещенности номеров. «Проверки идут по списку, которые мы вовремя предоставили в Минэкономразвития региона», — предупреждает глава ассоциации малых гостиниц и хостелов Ирина Машковцева.

В начале 2018 года уже администрация города будет смотреть готовность хостелов. «С января по май поедем по районам, будем смотреть на то, как вы соблюдаете требования», — предупредил председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев. У администрации они свои — например, озеленение газонов, отсутствие на фасадах лишних баннеров. Особые требования касаются работы с иностранными гостями. Так, меню и информация о хостеле должны быть переведены в идеале на все официальные языки всех восьми стран, откуда к нам приедут болельщики — как минимум на английский, испанский и французский, отметил Афанасьев.

Сейчас в Екатеринбурге работают 68 хостелов, к июню появится еще пять, всего это 2,1 тыс. мест. Чтобы предоставлять услуги в период мундиаля, отельерам было необходимо подтвердить свою категорию звездности специальным свидетельством еще до 1 июля 2016 года. На сегодняшний момент классификацию прошло чуть больше половины всех екатеринбургских хостелов — 38. Все 119 гостиниц Екатеринбурга, рассчитанные более чем на 10,5 тысяч человек, такую классификацию прошли.