Глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил недавно открывшийся в Челябинске вытрезвитель и уже прибыл в здание ГУ МВД по Челябинской области, где проводит совещание. По периметру дежурят сотрудники ГИБДД на автомобилях «Тойота Камри», на территории полицейского главка у входа стоят представительский седан «БМВ» с московскими номерами особой серии «АМР» и джип «Тойота Лэнд Крузер» с аналогичным номером, отличающимся только кодом региона, передает корреспондент «URA.RU».
Сотрудники ДПС отказываются что-либо комментировать о визите их федерального руководства. Между тем периметр здания под контролем силовиков. Гаишники прогнали коллег с эвакуатором, которые хотели начать работу на парковке вдоль дороги неподалеку.
По информации «URA.RU», в челябинском главке Владимир Колокольцев обсуждает пакет внутренних вопросов (судьба здания чаеразвесочной фабрики, переданного ГУ МВД под размещение филиала Российского государственного университета правосудия) и последние громкие уголовные дела (в особенности экологической и коррупционной направленности).
Официальный представитель МВД России Ирина Волк, сопровождающая министра, официально сообщила лишь, что глава ведомства прибыл в Челябинск по завершении рабочей поездки в Корею. «Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности», — добавила Ирина Волк.