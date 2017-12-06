{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Весь день свердловские чиновники и бизнесмены пересылают друг другу этот мем про Игры-2018
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 69,71
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
06 декабря 2017
05 декабря 2017
Главные новости Челябинской области
18:26  06 декабря 2017 0

Колокольцев в Челябинске съездил в вытрезвитель и собрал все руководство. ФОТО

ГУ МВД Челябинской области. Челябинск, гу мвд челябинской области
Выезд из главка перекрыла машина ДПС, сразу за ней стоят служебные машины без опознавательных знаковФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев посетил недавно открывшийся в Челябинске вытрезвитель и уже прибыл в здание ГУ МВД по Челябинской области, где проводит совещание. По периметру дежурят сотрудники ГИБДД на автомобилях «Тойота Камри», на территории полицейского главка у входа стоят представительский седан «БМВ» с московскими номерами особой серии «АМР» и джип «Тойота Лэнд Крузер» с аналогичным номером, отличающимся только кодом региона, передает корреспондент «URA.RU».

Сотрудники ДПС отказываются что-либо комментировать о визите их федерального руководства. Между тем периметр здания под контролем силовиков. Гаишники прогнали коллег с эвакуатором, которые хотели начать работу на парковке вдоль дороги неподалеку.

ГУ МВД Челябинской области. Челябинск, полиция, дпс
Один из многочисленных патрулей ДПС дежурит на перекрестке улиц Васенко и Коммуны
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По информации «URA.RU», в челябинском главке Владимир Колокольцев обсуждает пакет внутренних вопросов (судьба здания чаеразвесочной фабрики, переданного ГУ МВД под размещение филиала Российского государственного университета правосудия) и последние громкие уголовные дела (в особенности экологической и коррупционной направленности).

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, сопровождающая министра, официально сообщила лишь, что глава ведомства прибыл в Челябинск по завершении рабочей поездки в Корею. «Министр посетил ГУ МВД России по Челябинской области, где провел оперативное совещание с руководящим составом главка и поставил первоочередные задачи по отдельным направлениям служебной деятельности», — добавила Ирина Волк.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров