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06 декабря 2017
Главные новости Москвы
19:15  06 декабря 2017 0

Российские водители будут проходить медосмотр по-новому

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Здоровье водителей будут проверять с помощью телемедициныФото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил тестировать здоровье водителей рейсового транспорта с помощью технологий телемедицины.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посчитала такое предложение «чрезвычайно перспективным». «Мы с удовольствием создадим эту группу», — цитирует министра РИА «Новости».

Ранее комитет госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять проект, который бы установил обязательное проведение медосмотра водителей с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий при передаче медицинских данных.

Инициатива предполагает создание возможности «проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий».

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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