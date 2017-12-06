Депутат партии «Справедливая Россия» Олег Нилов предложил тестировать здоровье водителей рейсового транспорта с помощью технологий телемедицины.
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова посчитала такое предложение «чрезвычайно перспективным». «Мы с удовольствием создадим эту группу», — цитирует министра РИА «Новости».
Ранее комитет госдумы по транспорту и строительству рекомендовал принять проект, который бы установил обязательное проведение медосмотра водителей с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий при передаче медицинских данных.
Инициатива предполагает создание возможности «проведения обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств с применением телемедицинских технологий».