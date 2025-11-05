Путин и Трамп пока не планируют телефонный разговор
05 ноября 2025 в 22:01
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Песков заявил, что в настоящее время очередной телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом не запланирован. Вместе с тем представитель Кремля подчеркнул, что при необходимости такой контакт может быть организован в оперативном порядке.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал