США рекордными темпами запасают нефть

США начали экстренно копить нефтяные запасы Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Стратегический резерв нефти в США за неделю увеличился на 498 тысяч баррелей и достиг 409,595 миллионов баррелей. Коммерческие запасы также расширились на 5,2 млн баррелей. Соответствующие данные приводит Минэрго США.

«Стратегический резерв нефти в США за неделю, завершившуюся 31 октября, увеличился на 498 тысяч баррелей — до 409,595 миллиона. <...> Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 5,2 млн баррелей», — уточнили в американском министерстве на основе анализа. Запасы последней, по итогу, составили 421,2 млн баррелей.

При этом еще весной этого года глава Минэнерго США Крис Рай заявлял, что стране понадобятся годы, чтобы восполнить нефтяные запасы. Те начали снижаться еще с 2021 года. Ведомство уточнило, что нынешний объем запасов, несмотря на рост, все равно на 4% ниже среднего показателя за пять лет для этого времени года.

Продолжение после рекламы