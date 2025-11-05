Почему в России заговорили о ядерных испытаниях: заявления Трампа и новая гонка вооружений

Белоусов предложил Путину начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Минобороны Андрея Белоусова о проведении в России испытаний ядерного оружия. Об этом глава государства заявил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Путин поручил ведомствам изучить целесообразность проведения ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним.

Это событие может быть связано с недавним заявлением главы Белого дома Дональдом Трампом, в котором он подчеркнул нежелание видеть Соединенные Штаты «единственным государством, отказывающимся от проведения испытаний». По его словам, подобные испытания якобы осуществляются Россией и Китаем. Соответственно, их будет проводить и США.

Однако Песков сообщал, что Россия на данный момент не получала от США официальных разъяснений по поводу заявления президента Дональда Трампа о возможных ядерных испытаниях. Об этом же на заседании Совета безопасности РФ говорил и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, который отметил, что из слов американских чиновников непонятны дальнейшие планы Соединенных штатов по возможному возобновлению ядерных испытаний.

В свою очередь американцы косвенно смогли внести ясность в путаницу с заявлениями. Военное ведомство США 5 ноября провело тестирование межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) класса Minuteman III. Запуск был осуществлен с территории авиационной базы, расположенной в штате Калифорния. По мнению экспертов, данное событие может спровоцировать гонку вооружений. Подробнее о заявлении Трампа, испытаниях МБР Minuteman III, а также реакции российской стороны — в материале URA.RU.

США возобновляют ядерные испытания

Американский лидер 3 ноября дал указание осуществить ядерные испытания на территории своей страны. Целью проведения тестов, по заверениям Трампа, является проверка работоспособности соответствующих устройств. Президент США подчеркнул, что это решение было принято в контексте испытаний, которые якобы проводят РФ и КНР.

«Мы должны посмотреть, как оно работает. Причина, по которой я говорю об испытаниях в том, что Россия объявила о намерении провести тест, Северная Корея постоянно испытывает. Другие страны <...>. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний. Я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытания», — сказал Трамп.

В последний раз американцы испытывали свое ядерное оружие в 33 года назад. В период с 1945 по 1992 год Соединенные Штаты провели 1054 ядерных испытания, в ходе которых было использовано 1151 ядерное устройство. Из общего числа проведенных испытаний 839 были осуществлены под землей. В 215 случаях взрывы ядерных зарядов производились в атмосферных слоях планеты, космическом пространстве и водной среде.

Реакция российской стороны на заявление Трампа

Президент России Владимир Путин собрал в Кремле оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Во время своего выступления министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал и действовать адекватно в ответ на шаги США. В этой связи он предложил Путину начать немедленную подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Их планируется провести на полигоне «Новая земля».

Путин согласился с ним в этом вопросе. Кроме того, глава российского государства назвал серьезным вопросом ситуацию, которая связана с заявлением его американского коллеги о возобновлении США ядерных испытаний. В свою очередь Песков сообщил, что российский лидер поручил ведомствам изучить целесообразность проведения ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним.

«Хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытания. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям», — сообщил Песков.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу также отметил, что из-за высказываний чиновников американской администрации все же остаются неясными планы США по возможному возобновлению ядерных испытаний. Ранее об этом сообщал Песков, который заявил, что Россия пока не получила от США разъяснений по этому вопросу.

США провели испытания МБР

Космические силы Соединенных Штатов сообщили о проведении испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Учениям был присвоен идентификационный код GT 254. В ходе проведения запуска специалисты выполнили комплексную проверку актуальных показателей надежности системы, уровня боевой готовности и степени точности поражения цели данной ракетой.

МБР без ядерного заряда, стартовавшая с авиабазы Ванденберг в Санта-Барбаре (штат Калифорния), пролетела приблизительно 4200 миль (порядка 6,7 тысячи километров) до испытательного полигона имени Рональда Рейгана на атолле Кваджалейн, который расположен на Маршалловых Островах — ассоциированном с Соединенными Штатами государстве в центральной части Тихого океана. Как указывается в сообщении, данный полигон находится под управлением командования космических сил и противоракетной обороны.

Новая гонка вооружений

Потенциальное проведение Соединенными Штатами ядерных испытаний впервые за более чем три десятилетия способно привести к возобновлению глобальной гонки вооружений между ведущими мировыми державами. Об этом сообщило американское издание Axios. Согласно оценке информационного агентства Reuters, подобный шаг со стороны Трампа будет расценен Россией и Китаем как целенаправленная демонстрация стратегического военного потенциала США.

На этом фоне пуск МБР Minuteman III является следствием паники американской администрации, считает военный эксперт, доцент Финансового университета при Правительстве России Владимир Ераносян. По его мнению, это произошло из-за того, что совсем недавно Путин рассказал о новейших российских разработках «Буревестнике» и «Посейдоне».

«Грубо говоря, не ядерные испытания прошли, например, сейчас в России, а прошла проверка боеготовности нашей ядерной триады. И заодно — испытания новейших образцов носителей ядерного оружия, вроде „Посейдона“ и „Буревестника“. В американском истеблишменте паника возникла. Их реакция — этот пуск Minuteman», — сказал Ераносян в разговоре с KP.RU.

Военный эксперт также предостерег, что любая из ядерных мировых держав способна пусками ракет нанести непоправимый ущерб Земле. Однако, считает Ераносян, испытания все же нужно проводить.