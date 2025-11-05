Песков: Россию уведомили о тестировании ракеты
05 ноября 2025 в 22:05
США проинформировали Россию о проведении испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
