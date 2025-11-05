Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Медведев: последствия после слов Трампа о ядерных испытаниях неизбежны

05 ноября 2025 в 21:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях. Он написал, что последствия его слов неизбежны. «Никто не знает, что Трамп имел в виду, говоря о „ядерных испытаниях“ (вероятно, он и сам не знает). Но он президент США. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний»- написал Медведев в своем telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал