Медведев: последствия после слов Трампа о ядерных испытаниях неизбежны

Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал слова Трампа о ядерных испытаниях. Он написал, что последствия его слов неизбежны. «Никто не знает, что Трамп имел в виду, говоря о „ядерных испытаниях“ (вероятно, он и сам не знает). Но он президент США. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена самостоятельно оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний»- написал Медведев в своем telegram-канале.