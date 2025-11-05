Юрия Николаева похоронят 8 ноября
Юрия Николаева похоронят 8 ноября (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали родственники артиста. Прощание с народным любимцем состоится в тот же день.
«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сообщила собеседница ТАСС из числа близких Николаева. О смерти телеведущего 4 ноября сообщил в своем telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе.
Юрий Николаев был известен как ведущий программы «Утренняя почта» на Первом канале, которую он вел более 30 лет. Артист также снимался в кино и работал на радио. Президент России Владимир Путин, представители правительства, а также друзья, близкие и коллеги высказались о гибели телеведущего. Многим тот запомнился как светлый и добрый человек.
