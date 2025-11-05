Юрия Николаева похоронят 8 ноября (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Актера и телеведущего Юрия Николаева похоронят 8 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали родственники артиста. Прощание с народным любимцем состоится в тот же день.

«Прощание и похороны будут в субботу в 13:00 [мск] на Троекуровском кладбище», — сообщила собеседница ТАСС из числа близких Николаева. О смерти телеведущего 4 ноября сообщил в своем telegram-канале народный артист России Николай Цискаридзе.