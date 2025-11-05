У экс-заместителя главы Рязанской области Грекова конфисковали имущество

У Игоря Грекова, осужденного за мошенничество, конфисковали имущество на 150 млн руб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, которого осудили за мошенничество еще в мае 2025 года, конфисковали имущество на сумму в 151 миллион рублей. Об этом рассказали журналистам в прокуратуре региона.

«Приговором суда у осужденного Грекова конфисковано имущество на общую сумму 70,4 миллиона рублей и денежная сумма, соответствующая сумме дохода, полученного преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества, то есть в размере 80,6 миллиона рублей», — рассказали РИА Новости в прокуратуре Рязанской области.

Кроме того, Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о законном приобретении. Заседание назначено на 18 ноября.

Продолжение после рекламы