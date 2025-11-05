У экс-заместителя главы Рязанской области Грекова конфисковали имущество
У Игоря Грекова, осужденного за мошенничество, конфисковали имущество на 150 млн руб
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
У бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова, которого осудили за мошенничество еще в мае 2025 года, конфисковали имущество на сумму в 151 миллион рублей. Об этом рассказали журналистам в прокуратуре региона.
«Приговором суда у осужденного Грекова конфисковано имущество на общую сумму 70,4 миллиона рублей и денежная сумма, соответствующая сумме дохода, полученного преступным путем, за вычетом стоимости конфискованного имущества, то есть в размере 80,6 миллиона рублей», — рассказали РИА Новости в прокуратуре Рязанской области.
Кроме того, Советский районный суд Рязани рассматривает гражданское дело по иску Генпрокуратуры к Грекову и другим лицам об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено сведений о законном приобретении. Заседание назначено на 18 ноября.
Игорь Греков занимал должность вице-главы региона с 2017 по 2021 год. Пост он покинул в январе 2021 года по собственному желанию. В мае 2025 года Советский районный суд Рязани приговорил экс-чиновника к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей по делу о мошенничестве на 15 миллионов рублей и получении взяток на 136 миллионов рублей.
