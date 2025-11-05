Германия вводит новые правила для россиян, которые едут в страну

Россиянам с 1 января 2026 года потребуется биометрический загранпаспорт для въезда в Германию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Российских граждан после 1 января 2026 года пустят на территорию Германии только по биометрическому загранпаспорту. Об этом сообщило посольство Германии в Москве.

«С 01.01.2026 года для въезда на территорию Германии гражданам Российской Федерации потребуется российский биометрический заграничный паспорт», — сообщается на сайте. Иные загранники не могут быть использованы за исключением тех паспортов, где есть действующая германская виза.

При этом дипломатическое представительство Германии в Москве продолжает принимать заявления на получение виз через визовые центры компании Visametric. Россиянам, планирующим поездки в Германию после 1 января 2026 года, необходимо заранее позаботиться о получении биометрического загранпаспорта для оформления визы.

