Песков прокомментировал решение по ядерной триаде
05 ноября 2025 в 22:04
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что современная международная ситуация свидетельствует о правильности принятых решений относительно модернизации ядерной триады страны. По словам представителя Кремля, развитие событий на мировой арене подтверждает обоснованность курса на обновление стратегических ядерных сил Российской Федерации.
