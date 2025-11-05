Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

«Нацисты награждают нацистов»: Захарова высказалась по фото Зеленского и военных с фашистской символикой

Захарова сравнила Украину и Зеленского с Третьим рейхом, комментируя фото ВСУ
05 ноября 2025 в 21:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мария Захарова раскритиковала фото Зеленского с ВСУ с нашивками фашистских символик

Мария Захарова раскритиковала фото Зеленского с ВСУ с нашивками фашистских символик

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В МИД РФ обвинили украинского президента Владимира Зеленского в пропаганде нацистской символики после публикации фотографии с украинскими военнослужащими, на некоторых из которых можно было углядеть нашивки с двумя молниями — символом войск СС времен Третьей рейха. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично подчеркнула, что «нацисты фотографируются с нацистами», комментируя фото Зеленского. 

СС — крупная военизированной организация лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. За годы Великой Отечественной войны ее представители совершили множество военных преступлений против советского народа и их пособников, включая пытки, геноцид и не только.

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима. При этом фоторепортажи с „награждений“ до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов», — заявила Захарова в своем telegram-канале. 

Продолжение после рекламы

Захарова также добавила, что западные СМИ занимаются самоцензурой, чтобы скрыть использование украинскими военными символики Третьего рейха. По ее словам, МИД России неоднократно предоставлял доказательства неонацистской сущности киевского режима и украинских вооруженных формирований. Дипломат также упомянула полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), который, по ее мнению, провел ребрендинг и продолжает получать положительное освещение в западном медиапространстве.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал