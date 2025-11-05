«Нацисты награждают нацистов»: Захарова высказалась по фото Зеленского и военных с фашистской символикой
Мария Захарова раскритиковала фото Зеленского с ВСУ с нашивками фашистских символик
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В МИД РФ обвинили украинского президента Владимира Зеленского в пропаганде нацистской символики после публикации фотографии с украинскими военнослужащими, на некоторых из которых можно было углядеть нашивки с двумя молниями — символом войск СС времен Третьей рейха. Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично подчеркнула, что «нацисты фотографируются с нацистами», комментируя фото Зеленского.
СС — крупная военизированной организация лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. За годы Великой Отечественной войны ее представители совершили множество военных преступлений против советского народа и их пособников, включая пытки, геноцид и не только.
«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима. При этом фоторепортажи с „награждений“ до боли напоминают пиар-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины. И тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов», — заявила Захарова в своем telegram-канале.
Захарова также добавила, что западные СМИ занимаются самоцензурой, чтобы скрыть использование украинскими военными символики Третьего рейха. По ее словам, МИД России неоднократно предоставлял доказательства неонацистской сущности киевского режима и украинских вооруженных формирований. Дипломат также упомянула полк «Азов» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ), который, по ее мнению, провел ребрендинг и продолжает получать положительное освещение в западном медиапространстве.
