Песков: Россия не принимает участие в гонке вооружений

«Мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — сказал Песков в беседе с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Представитель Кремля отдельно обратил внимание, что за несколько лет в принципе невозможно создать прорывные технологии, как такие. которые имеются в распоряжении РФ на сегодня. А достичь этого удалось как раз потому, что Москва начала заниматься вопросом вооружения еще давно. Все это дает понять, что Россия не участвует в гонке, подчеркнул Песков.