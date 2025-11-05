Арсену Маркаряну продлили срок содержания под стражей
05 ноября 2025 в 20:46
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Блогеру Арсену Маркаряну продлили меру пресечения. Таганский районный суд Москвы удовлетворил продление срока содержания под стражей на два месяца. Ранее против Маркаряна было возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Об этом сообщает telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.
