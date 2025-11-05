Чем ядерные учения отличаются от испытания ядерного оружия: в чем разница подходов России и США

Путин поручил ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент Владимир Путин дал указание Министерству обороны, МИД, специальным службам и профильным гражданским ведомствам представить предложения относительно потенциальной готовности к проведению испытаний ядерных вооружений. Выступая на заседании Совета безопасности Российской Федерации, он отметил, что Россия ранее предупреждала о необходимости принятия ответных мер в ситуации, если другие государства приступят к ядерным испытаниям.

При этом Путин подчеркнул приверженность России выполнению взятых на себя обязательств в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Минобороны осуществляет учебные мероприятия и контрольные запуски, в рамках которых не предусматривается применение ядерных зарядов — данные мероприятия нацелены на оценку технического состояния и работоспособности систем стратегического сдерживания.

Между тем Соединенные Штаты, официально не ратифицировавшие ДВЗЯИ, систематически осуществляют военные маневры с отработкой сценариев применения ядерного оружия и проводят модернизацию средств доставки, предназначенных для транспортировки ядерных боеприпасов. Подтверждение тому — тестирование межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) класса Minuteman III. В чем отличия ядерных учений от испытаний и как к этим процессам подходят в Москве и Вашингтоне — подробности в материале URA.RU.

Что такое ядерные испытания

Ядерные испытания представляют собой не просто запуск ракетных систем, а детонацию ядерного боезаряда, которая может осуществляться в подземных условиях, атмосферных слоях или водной среде. Проведение подобных испытаний находится под запретом согласно положениям ДВЗЯИ.

Российская Федерация является стороной данного международного соглашения, завершив процедуры его подписания и ратификации. США в свою очередь подписали договор, однако ратификация документа не была проведена. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, ратифицировала ДВЗЯИ еще в 2000 году. Однако в 2023 году Москва приняла решение отозвать свою ратификацию в связи с отсутствием прогресса в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов. Вместе с тем Россия продолжает принимать участие в работе организации по ДВЗЯИ. Кроме того, уже завершено строительство российского сегмента международной системы мониторинга, который по своим масштабам занимает второе место в мире.

Что такое ядерные учения

Это те учения, в которых осуществляется запуск носителей с болванками вместо ядерных зарядов, чтобы оценить готовность среагировать и точно поразить врага. То есть реальных ядерных взрывов не происходит.

Какие учения проводила Россия в 2025 году

Россия, например, регулярно проводит тренировочные и контрольные запуски баллистических ракет. При этом ядерные боеголовки в таких пусках не используются. Такие запуски необходимы для проверки технического состояния ракетных комплексов и систем управления, а также для оценки готовности вооруженных сил. На таких ядерных учениях осуществляется пуск ракет «Ярс», «Синева», «Булава» — с боеголовками-имитаторами, а также проводятся стратегические учения «Гром» или «Запад». Таким образом, Россия не осуществляет ядерные взрывы и не имеет планов по их проведению.

В течение 2025 года российские военные провели несколько масштабных учений с использованием современного оружия. В марте Ракетные войска стратегического назначения начали плановые учения. В них использовали мобильный ракетный комплекс «Ярс». В июле Военно-морской флот завершил крупные учения «Июльский шторм». Фрегат «Адмирал Головко», атомный крейсер «Орел» и береговой комплекс «Бастион» провели стрельбы ракетами «Калибр», «Гранит» и «Оникс».

В сентябре на учениях «Запад-2025» стратегические бомбардировщики Ту-160 выполнили боевые задачи над Баренцевым морем. Северный флот нанес удар гиперзвуковым оружием по учебной цели в Баренцевом море. Минобороны России сообщило, что экипаж фрегата «Адмирал Головко» провел стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по морской цели. На совместных российско-белорусских учениях «Запад-2025» военные отработали элементы обороны, включая применение тактического ядерного оружия и использование ракетного комплекса «Орешник».

В октябре президент Путин провел учения стратегических ядерных сил. В них участвовали мобильный комплекс «Ярс» на космодроме Плесецк, стратегическая подводная лодка «Брянск» в Баренцевом море и бомбардировщики Ту-95МС.

Какие учения проводили США в 2025 году

США в 2025 году провели шесть ядерных учений. В феврале командование глобальных ударов ВВС США осуществило испытательный запуск МБР типа Minuteman III. Впоследствии, в марте, стратегические бомбардировщики B-52, принадлежащие ВВС США, произвели сброс авиационных бомб на территории полигона, расположенного в Финляндии, в рамках учебных мероприятий.

В мае НАТО перебросила к российской границе крупную группировку войск. В ее составе находилось около 700 танков и бронетранспортеров. Официально это объяснили проведением плановых учений. В июле Министерство обороны США сообщило о размещении в Германии гиперзвукового ракетного комплекса Dark Eagle.

Глава российского военного ведомства Андрей Белоусов на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ 5 ноября сообщил, что Соединенные Штаты в октябре провели стратегические маневры под названием Global Thunder 2025. В ходе данных учений отрабатывались действия по нанесению ядерных ударов по территории России, хотя фактического использования ядерных боеприпасов там не производилось.

Одновременно с этим американская сторона 5 ноября 2025 года осуществила испытательный пуск МБР Minuteman III в безъядерном оснащении. Несмотря на отсутствие боевой части в данном конкретном запуске, указанная ракетная система предназначена для доставки ядерного вооружения.

Белоусов также представил информацию о планах США по развертыванию ракетных систем на европейской территории и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его данным, время полета таких ракет от территории Германии до центральных районов России может составить от шести до семи минут.

Кроме того, глава военного ведомства обратил внимание на разработку американской стороной новой системы противовоздушной обороны под названием «Золотой купол». Данная система, согласно представленным сведениям, предназначена для выполнения двух задач: перехвата ракет России и Китая в полете, а также их уничтожения на этапе подготовки к запуску.

Также Белоусов представил доклад о ситуации с модернизацией ядерного вооружения США. По его словам, Соединенные Штаты активно увеличивают количество стратегических наступательных вооружений и постоянно выходят из договоров по стратегической стабильности. Белоусов также сообщил, что Вашингтон создает новую стратегическую подводную лодку «Колумбия» и восстанавливает 56 пусковых установок на 14 подводных лодках.

Правда ли, что США проведут ядерные испытания

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил о распоряжении провести ядерные испытания, которые станут первыми для Соединенных Штатов за последние три десятилетия. В качестве обоснования своего решения американский лидер указал на действия других государств, обладающих ядерным оружием, косвенно имея в виду Россию и Китай. Однако ни одна из упомянутых стран не осуществляла подобных испытаний с конца прошлого столетия.

Руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что после обращения Москвы к Вашингтону с требованием пояснить высказывания главы американского государства, представители США фактически избежали содержательного ответа на данный запрос. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу также подчеркнул, что действия американской стороны, направленные на возобновление испытаний ядерного оружия, вызывают недоумение.

Реакция российской стороны на действия США

Президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам подготовить предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер поручил ведомствам изучить целесообразность проведения ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним.