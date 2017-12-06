Назван топ самых скучных фильмов всех времен

21:52 06 декабря 2017 0

Эротическая драма возглавила список с большим отрывом Фото: скриншот YouTube

Британские кинокритики составили список самых скучных по их мнению фильмов за всю историю кинематографа и составили шорт-лист, после чего провели опрос среди зрителей. На первом месте оказалась картина «Пятьдесят оттенков серого». При этом в рейтинге оказалось немало культовых кинолент.

Из двух тысяч респондентов 34% признали «Пятьдесят оттенков серого» самым скучным фильмом в истории, сообщает старейший английский музыкальный журнал NME. На втором месте оказалась «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света», набрав 29% голосов, на третьем — «Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза» с результатом в 26%.

Кроме того, в десятку скучнейших вошли: «Горбатая гора», «Трансформеры», «Почтальон», «Артист», «Австралия», «Ванильное небо» и «Семь лет в Тибете». Среди фильмов, попавших в топ-20 — «Матрица: Революция», «Шоугелз», «Знакомьтесь, Джо Блэк».