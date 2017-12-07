На Южном Урале школьница родила ребенка в туалете и пыталась смыть в унитаз

В Троицке, в одном из общежитий, 15-летняя школьница родила ребенка в туалете. Предполагаемый отец младенца требовал спустить новорожденного в унитаз. Вмешались старшие и не позволили убить малыша. В ГУ МВД по Челябинской области по данному факту проходит проверка.
Это история описана на странице «Подслушано Троицк» во «ВКонтакте». «Господи… Вот мы и докатились, что малолетки в 15 лет детей рожают… В одном из общежитий Троицка девочка (15 лет) втихаря от всех родила в туалете от своего парня. Парень (18 лет) забегает и кричит: „Смывай быстрее ребёнка“» — пишет один из пользователей на условиях анонимности. Далее пользователь рассказывает, что крик малыша услышала мать парня, ворвалась в туалет, надавал оплеух своему сыну и роженице. Отрезала пуповину у ребенка и вызвала «скорую». В больницу увезли младенца и школьницу. «Ребенок не факт что выживет, потому что недоношенный. Девочка у гинеколога не наблюдалась. И она очень много курила и пила. Делала все, чтобы ребёнок умер… Я в шоке, ребят! Куда катится мир… Кстати, родился мальчик», — заканчивается рассказ.
В комментариях пользователи пишут, что о беременности девочка никому не говорила. Школьница доносила младенца до семи месяцев. Появление животика объясняла тем, что просто поправилась. Все удивляются, как могли родители не заметить беременность дочери. Малыша выхаживают медики областной детской больницы
«Это произошло в ночь на 5 декабря, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — Проводится проверка. Девочка на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояла. Мать ее воспитывала одна, семья считается благополучной».