23:18 07 декабря 2017 0

Российские программисты прощаются с Вашингтоном Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского» официально объявил о закрытии своего офиса в Вашингтоне в связи с тем, что «его основное назначение исчерпано». Взамен компания проанонсировала открытие трех новых.

Вашингтонский офис «Лаборатории Касперского» находится в пригороде американской столицы — в Арлингтоне. Когда именно он прекратит свою работу не уточняется, сообщает Nation News.

Основным назначением офиса Kaspersky Government Security Solutions была разработка программного обеспечения для американских государственных структур. Однако в сентябре спецслужбы США заявили, что ПО лаборатории угрожает национальной безопасности.

Тем не менее, в своем официальном заявлении пресс-служба «Лаборатории Касперского» отмечает, что не собирается отказываться от открытия трех новых офисов в Северной Америке. Новыми городами присутствия компании на континенте станут Чикаго, Лос-Анджелес и Торонто.