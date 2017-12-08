В Кургане откроют катки, несмотря на отсутствие снега

В пятницу, 8 декабря, в Кургане начал работать первый каток в Детском парке, остальные пока готовятся к сезону. Сложности возникают из-за погодной аномалии — в Зауралье до сих пор практически нет снега.
На Центральном стадионе массовые катания не начнутся, пока новую легкоатлетическую дорожку не укроет слой снега. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в администрации Курганской школы олимпийского резерва №1, к которой относится спортивное сооружение. «Там особое покрытие, мы не можем его заливать водой, поэтому ждем снега», — пояснила сотрудница школы.
На стадионе «Локомотив» лед сейчас заливают. «Он готов примерно на 60%, если техника не подведет, откроемся на следующей неделе», — рассказал работник стадиона.
В городе круглогодично проводятся массовые катания в закрытых помещениях — в ледовых дворцах «Мостовик» и «Юность».