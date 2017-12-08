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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Курганской области
14:21  08 декабря 2017 0

В Кургане откроют катки, несмотря на отсутствие снега

Фотопроект «Челябинск, танцующий на коньках» в рамках подготовки к чемпионату России по фигурному катанию на коньках 2017 Челябинск, челябинск на коньках
Курганцы могут доставать свои конькиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В пятницу, 8 декабря, в Кургане начал работать первый каток в Детском парке, остальные пока готовятся к сезону. Сложности возникают из-за погодной аномалии — в Зауралье до сих пор практически нет снега.

На Центральном стадионе массовые катания не начнутся, пока новую легкоатлетическую дорожку не укроет слой снега. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказали в администрации Курганской школы олимпийского резерва №1, к которой относится спортивное сооружение. «Там особое покрытие, мы не можем его заливать водой, поэтому ждем снега», — пояснила сотрудница школы.

На стадионе «Локомотив» лед сейчас заливают. «Он готов примерно на 60%, если техника не подведет, откроемся на следующей неделе», — рассказал работник стадиона.

В городе круглогодично проводятся массовые катания в закрытых помещениях — в ледовых дворцах «Мостовик» и «Юность».

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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