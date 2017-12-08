Екатеринбург в субботу, 9 декабря, с неформальным визитом посетит вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев. По информации «URA.RU», он выступит главным судьей на Чемпионате мира по кекусинкай каратэ, который в этот день пройдет в ДИВСе.
Юрий Трутнев является сопредседателем Всемирного союза кекусинкай и обладателем пятого дана по этого виду единоборств. В июне этого года он обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оказать поддержку в организации чемпионата.
«Екатеринбург был выбран из шести городов России, которые претендовали на проведение соревнований. В столице Урала оказалась наиболее подходящая инфраструктура, спортивные объекты, а самое главное, мы увидели отношение руководства области к развитию», — сообщил нашему агентству генеральный секретарь ассоциации кекусинкай России Сергей Суворов.
В департаменте информационной политики губернатора нашему агентству подтвердили визит федерального чиновника. Министр спорта Свердловской области в беседе с нашим агентством сообщил, что предстоящий чемпионат — это далеко не рядовое событие. «Это самое крупное по количеству стран участниц мероприятие в области в этом году. В турнире примут участие 300 спортсменов из 50 стран мира», — сообщил министр.
По информации источников «URA.RU» в областной администрации, завтра днем Юрия Трутнева в аэропорту встретит губернатор Евгений Куйвашев, и они сразу отправятся в ДИВС.