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08 декабря 2017
07 декабря 2017
Главные новости Свердловской области
16:24  08 декабря 2017 0

В Екатеринбург в необычном статусе летит заместитель российского премьер-министра. На один день он станет судьей

Визит полпреда Юрия Трутнева и врио губернатора Пермского края Максима Решетникова в СДЮСШ
Заместитель премьер-министра обладает пятым даном по этому виду единоборствФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Екатеринбург в субботу, 9 декабря, с неформальным визитом посетит вице-премьер российского правительства Юрий Трутнев. По информации «URA.RU», он выступит главным судьей на Чемпионате мира по кекусинкай каратэ, который в этот день пройдет в ДИВСе.

Юрий Трутнев является сопредседателем Всемирного союза кекусинкай и обладателем пятого дана по этого виду единоборств. В июне этого года он обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой оказать поддержку в организации чемпионата.

«Екатеринбург был выбран из шести городов России, которые претендовали на проведение соревнований. В столице Урала оказалась наиболее подходящая инфраструктура, спортивные объекты, а самое главное, мы увидели отношение руководства области к развитию», — сообщил нашему агентству генеральный секретарь ассоциации кекусинкай России Сергей Суворов.

В департаменте информационной политики губернатора нашему агентству подтвердили визит федерального чиновника. Министр спорта Свердловской области в беседе с нашим агентством сообщил, что предстоящий чемпионат — это далеко не рядовое событие. «Это самое крупное по количеству стран участниц мероприятие в области в этом году. В турнире примут участие 300 спортсменов из 50 стран мира», — сообщил министр.

По информации источников «URA.RU» в областной администрации, завтра днем Юрия Трутнева в аэропорту встретит губернатор Евгений Куйвашев, и они сразу отправятся в ДИВС.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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