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08 декабря 2017
07 декабря 2017
06 декабря 2017
18:05  08 декабря 2017 0

Путин прилетел на Ямал

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. Москва, путин владимир, жест рукой
Путин планирует провести совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин прилетел на Ямал. Глава России посетит завод российской газодобывающей компании «Ямал СПГ» в посёлке Сабетта.

В рамках своего визита президент проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа, сообщает lifenews. Кроме того, он намерен лично присутствовать на отгрузке первой партии сжиженного газа на заводе.

В Сабетте уже находится губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который прибыл в населенный пункт заранее.

Данил Бардин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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