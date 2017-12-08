Путин планирует провести совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа
Президент России Владимир Путин прилетел на Ямал. Глава России посетит завод российской газодобывающей компании «Ямал СПГ» в посёлке Сабетта.
В рамках своего визита президент проведет совещание по развитию проектов производства сжиженного природного газа, сообщает lifenews. Кроме того, он намерен лично присутствовать на отгрузке первой партии сжиженного газа на заводе.
В Сабетте уже находится губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, который прибыл в населенный пункт заранее.