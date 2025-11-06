В Приуральском районе ЯНАО пропал свет
В администрации обещают восстановить свет в течение сорока минут
В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пропал свет. Жители в соцсетях сообщили об отключении электричества на нескольких улицах и переулках.
«Причиной отключения стал резкий скачок напряжения в сетях», — сообщили корреспонденту URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе Приуральского района. В настоящее время ведутся восстановительные работы.
Пресс-служба администрации города Лабытнанги сообщила в соцсетях, что работы займут чуть больше получаса. Свет пропал на Овражной, Ямальской и Тундровой улицах.
