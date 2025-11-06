Логотип РИА URA.RU
В Приуральском районе ЯНАО пропал свет

В селе Аксарка произошло аварийное отключение света
06 ноября 2025 в 19:23
В администрации обещают восстановить свет в течение сорока минут

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО пропал свет. Жители в соцсетях сообщили об отключении электричества на нескольких улицах и переулках.

«Причиной отключения стал резкий скачок напряжения в сетях», — сообщили корреспонденту URA.RU в единой дежурно-диспетчерской службе Приуральского района. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Пресс-служба администрации города Лабытнанги сообщила в соцсетях, что работы займут чуть больше получаса. Свет пропал на Овражной, Ямальской и Тундровой улицах.

