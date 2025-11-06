Глава района ЯНАО ответил на претензии жителей по уборке снега

Техника в городе работает круглосуточно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пуровской районе (ЯНАО) накануне прошел сильный снегопад, Тарко-Сале завалило снегом. Местные жители в соцсетях недоумевают, почему власти не предприняли заранее мер, но глава района Кирилл Трапезников заявил, что нет возможности убрать город за один день при таких осадках.

«Уборка снега — в приоритете ежедневных задач. После метели и снегопада продолжаем устранять последствия. На все обращения реагируем, но убрать весь город за один день невозможно, идем поэтапно и обязательно контролируем качество», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.