Общество

ЖКХ и Городская среда

Глава района ЯНАО ответил на претензии жителей по уборке снега

В Тарко-Сале коммунальщики круглосуточно устраняют последствия снегопада
07 ноября 2025 в 00:56
Техника в городе работает круглосуточно

Техника в городе работает круглосуточно

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пуровской районе (ЯНАО) накануне прошел сильный снегопад, Тарко-Сале завалило снегом. Местные жители в соцсетях недоумевают, почему власти не предприняли заранее мер, но глава района Кирилл Трапезников заявил, что нет возможности убрать город за один день при таких осадках.

«Уборка снега — в приоритете ежедневных задач. После метели и снегопада продолжаем устранять последствия. На все обращения реагируем, но убрать весь город за один день невозможно, идем поэтапно и обязательно контролируем качество», — сообщил Трапезников в своем telegram-канале.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Днем в Тарко-Сале на линии работала 31 единица техники, в ночь выводилось 9 спецмашин. Водителей просят убирать автомобили, так как сейчас коммунальщики приступили к уборке дворов.

