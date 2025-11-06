Сколько месяцев нужно откладывать деньги, чтобы купить автомобиль в ЯНАО

Чтобы купить Lada Granta в ЯНАО понадобится почти семь месяцев накоплений Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Чтобы накопить на автомобиль, жителям ЯНАО понадобится от шести до тридцати среднемесячных зарплат в зависимости от марки машины. Об этом URA.RU рассказали специалисты платформ «Авито Авто» и «Авито Работы».

Методология исследования: как считали эксперты

Для получения объективных данных аналитики использовали информацию, собранную на платформе «Авито» в третьем квартале текущего года. Исследование базировалось на двух ключевых показателях: средних зарплатных предложениях в вакансиях, размещенных работодателями региона, и реальных ценах на автомобили вторичного рынка.

Какие марки автомобилей были взяты для исследования

В фокусе внимания экспертов оказались три модели, представляющие разные сегменты рынка: бюджетная Lada Granta, популярный кроссовер Hyundai Creta и седан бизнес-класса Toyota Camry. Важным условием стал возраст транспортных средств — анализировались автомобили от трех до шести лет эксплуатации, которые активно продавались на платформе в указанный период. На основании собранных данных специалисты рассчитали количество месяцев, необходимых среднестатистическому жителю ЯНАО для накопления полной стоимости каждого из автомобилей. Методика предполагает откладывание всей заработной платы без учета текущих расходов, что позволяет получить базовый показатель доступности транспорта.

Сколько ямальских зарплат нужно, чтобы купить Lada Granta

Бюджетный седан отечественного производства Lada Granta остается одним из самых популярных автомобилей на российском вторичном рынке. Средняя стоимость модели возрастом от трех до шести лет на платформе «Авито Авто» в третьем квартале 2025 года составила 665 000 рублей. Таким образом со средней ямальской зарплатой в 98 000 рублей потребуется 6,8 месяца для накопления необходимой суммы. Это наиболее короткий срок среди рассмотренных вариантов, что делает «Гранту» самым доступным автомобилем для региона.

Сколько ямальских зарплат необходимо на покупку Hyundai Creta

Корейский кроссовер Hyundai Creta занимает средний ценовой сегмент и пользуется стабильным спросом на российском рынке. Средняя стоимость модели 2019-2022 годов выпуска в третьем квартале текущего года достигла 1 860 000 рублей. Для накопления на покупку Hyundai Creta жителям ЯНАО потребуется откладывать средства в течение 19 месяцев. Это почти в три раза дольше, чем для приобретения Lada Granta, что отражает существенную разницу в ценовых категориях.

Сколько ямальских зарплат будет стоить Toyota Camry