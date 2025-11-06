Лучшие бармены Ямала и 116 миллионов рублей на выборы: события дня в ЯНАО

В ЯНАО определили лучших барменов и официантов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В ЯНАО на выборы депутатов Госдумы выделят почти 116 миллионов рублей, на Ямале определили лучших барменов и официантов и специалисты рассказали сколько месяцев нужно ямальцам, чтобы накопить на автомобиль. Об этих и других событиях, читайте в подборке URA.RU.

На выборы в Госдуму РФ на Ямале потратят 116 миллионов рублей

В 2026 году на выборы депутатов Госдумы РФ из бюджета ЯНАО выделят 115 930 000 рублей. Об этом стало известно из проекта бюджета округа на следующий год.

Ремонт фасадов в ЯНАО затронет сотни домов

До конца текущего года планируют отремонтировать 30,3 тысячи квадратных метров фасадов домов, а до конца 2026 — еще 17,4 тысячи. Ремонт будет проходить в нескольких городах и населенных пунктах округа.

Лучших барменов и официантов выбрали на Ямале

В Новом Уренгое завершился финал регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший бармен Ямала» и «Лучший официант Ямала». Экспертное жюри оценивало технику выполнения, качество сервиса, креативность, а также соблюдение стандартов санитарии и безопасности. Победители и призеры получили денежные призы.

Жителя Надыма наказали за вид на жительство

Надымчанин девять лет скрывал от властей наличие вида на жительство в иностранном государстве. Теперь его ждет штраф до двухсот тысяч рублей.

В ЯНАО менеджерам платят больше всех на Урале

Управленцам на Ямале в среднем предлагают 150 100 рублей ежемесячно. Это является самой высокой медианной зарплатой у менеджеров в УрФО.

Семь месяцев накоплений для покупки авто в ЯНАО