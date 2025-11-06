Выборы депутатов Госдумы обойдутся ЯНАО почти в 116 миллионов рублей

За пять лет выборы подорожали почти на шесть миллионов рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ЯНАО на выборы депутатов Госдумы выделят почти 116 миллионов рублей. Соответствующие данные следуют из проекта бюджета региона на 2026 год.

«Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов... 2026 год... Обеспечение подготовки и проведения выборов в Ямало-Ненецком автономном округе: 115 930 000 рублей», — написано в документе.