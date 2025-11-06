Выборы депутатов Госдумы обойдутся ЯНАО почти в 116 миллионов рублей
За пять лет выборы подорожали почти на шесть миллионов рублей
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
В ЯНАО на выборы депутатов Госдумы выделят почти 116 миллионов рублей. Соответствующие данные следуют из проекта бюджета региона на 2026 год.
«Об окружном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов... 2026 год... Обеспечение подготовки и проведения выборов в Ямало-Ненецком автономном округе: 115 930 000 рублей», — написано в документе.
Прошлая предвыборная кампания — в 2021 году — обошлась Ямалу в 110 миллионов рублей. Таким образом, выборы за пять лет стали дороже почти шесть миллионов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!