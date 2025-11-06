Логотип РИА URA.RU
Общество

В ЯНАО больница разоблачила фейк о таракане в больничном рационе. Фото

В Тарко-Салинской больнице разоблачили фейковое фото с тараканом в супе
06 ноября 2025 в 20:53
Фотография с тараканом в супе оказалась фейком (архивное фото)

Фотография с тараканом в супе оказалась фейком (архивное фото)

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центральная городская больница в Тарко-Сале (ЯНАО) разоблачила фейк о еде, в которой якобы был обнаружен таракан. Фейковое изображение было опубликовано в одной из городских групп в соцсетях. 

«Данная фотография является фейковым изображением. Об этом свидетельствует ряд искажений на самом снимке», — прокомментировали фото представители Тарко-Салинской ЦРБ в группе «Подслушано в Тарко-Сале» соцсети «ВКонтакте». На поддельном фото изображен таракан в супе, а изображение сопровождается анонимным сообщением о некачественном питании в больнице. 

В пресс-службе медучреждения также отметили, что фон фотографии не соответствуют интерьеру палат стационара, а в рационе Тарко-Салинской ЦРБ отсутствуют баклажаны. В комментариях под фото пациентов возмутила подделка и они отметили, что в больнице кормят свежей и качественной пищей. 

Фейковое фото, сделанное якобы из Тарко-Салинской ЦРБ

Фото: «Подслушано в Тарко-Сале»

