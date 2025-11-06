Фотография с тараканом в супе оказалась фейком (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Центральная городская больница в Тарко-Сале (ЯНАО) разоблачила фейк о еде, в которой якобы был обнаружен таракан. Фейковое изображение было опубликовано в одной из городских групп в соцсетях.

«Данная фотография является фейковым изображением. Об этом свидетельствует ряд искажений на самом снимке», — прокомментировали фото представители Тарко-Салинской ЦРБ в группе «Подслушано в Тарко-Сале» соцсети «ВКонтакте». На поддельном фото изображен таракан в супе, а изображение сопровождается анонимным сообщением о некачественном питании в больнице.

В пресс-службе медучреждения также отметили, что фон фотографии не соответствуют интерьеру палат стационара, а в рационе Тарко-Салинской ЦРБ отсутствуют баклажаны. В комментариях под фото пациентов возмутила подделка и они отметили, что в больнице кормят свежей и качественной пищей.

