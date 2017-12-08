21:05 08 декабря 2017 0

Все билеты на «Нуреева» давно проданы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ажиотаж вокруг ранее отмененной премьеры балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре таков, что цена на билет у перекупщиков достигает миллиона рублей. Об этом «URA.RU» рассказали несколько человек, которые пытались купить билет на премьеру. Впервые балет будет показан 9 и 10 декабря на исторической сцене Большого театра. Особое внимание к спектаклю связано с именем режиссера — это Кирилл Серебренников, находящийся сейчас под домашним арестом из-за расследования финансовых махинаций в другом театре («Гоголь-центр»).

В ноябре Большой театр выпустил в продажу всего по 500 билетов на каждый спектакль, хотя вместимость исторической сцены в четыре раза больше. Билеты в партер, ложи и амфитеатр в продажу не поступали. Профильные издания задавали вопрос: как распределятся оставшиеся билеты, но публичного ответа дано не было.

Постановщику «Нуреева» Кириллу Серебренникову грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сегодня в пресс-службе Большого театра «URA.RU» подтвердили, что билетов на премьеру практически не осталось. «Билеты на „Нуреева“ продавались еще летом, на летний показ. Те, кто из-за отмены спектакля тогда не попал на показ и не сдал билеты, а таких было очень много, естественно, тоже попадут на спектакль», — прокомментировали в пресс-службе информацию об ограниченной продаже билетов.

Впрочем, это заявление противоречит летней позиции театра: те, кто не сдал билеты — посетили подменный спектакль«Дон Кихот». С момента его показа билеты на отмененного «Нуреева» недействительны, сообщали в кассах.

На слова о том, что стоимость билетов может достигать миллиона рублей, в пресс-службе заявили, что «сказать можно все что угодно», и предложили посмотреть цену на сайте. Там номинальная стоимость билетов на 9 декабря начинается от 15900 рублей, 10 декабря — от 11900 рублей, однако в продаже их нет.

Напомним, премьера «Нуреева» в Большом театре была перенесена с 11 июля на 9 ноября. Директор Большого театра Владимир Урин заявлял, что перенос спектакля связан с претензиями к исполнению, и отверг политическую подоплеку переноса. Балет «Нуреев» посвящён судьбе легендарного танцовщика начала XX века. Режиссеру спектакля Кириллу Серебренникову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Среди зрителей «Нуреева» замечен олигарх Роман Абрамович Фото: Личная страница Романа Абрамовича в Facebook

Уже после отмены спектакля прошел финальный прогон балета, и его неофициальными зрителями была элита страны, включая миллиардера Романа Абрамовича.

Публицист Анатолий Вассерман не удивлен таким ажиотажем. «Либералы хором уверяют, что при нынешней системе финансирования творческой деятельности невозможно действовать по правилам и не расхищать деньги. Поход на премьеру — это жест выражения солидарности. Они обладают достаточными средствами, чтобы позволить себе это даже при таких ценах. Кроме того, очень многие рассматривают всю деятельность Серебренникова, в том числе и спектакль „Нуриев“, как плевок в лицо общества и хотят в нем поучаствовать», — рассказал Вассерман «URA.RU».

Сам факт того, что премьера «Нуреева» состоялась, хотя Серебренников сидит под домашним арестом, свидетельствует — заявления о том, что режиссера преследуют из-за цензуры, надуманны, считает Вассерман. «Цензура у нас уже давно отсутствует, а государство панически боится, что его обвинят в чем-то, что не нравится легендарным творцам либерализма. Мы видим, что Серебренникова арестовали исключительно за казнокрадство», — заявил он«URA.RU».