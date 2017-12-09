Нацбанк Украины оценил ущерб из-за блокады Донбасса

10:10 09 декабря 2017 0

Украинский бюджет не досчитался 1,8 миллиарда долларов из-за блокады Донбасса Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Транспортная блокада Донбасса в 2017 году обошлась бюджету Украины в 1,8 миллиарда долларов. Такие цифры привел заместитель главы украинского Нацбанка Олег Чурий на официальной странице учреждения в Facebook.

По словам Чурия, именно блокада непризнанных республик на юго-востоке страны сказалась на существенном замедление роста национального ВВП в первые шесть месяцев 2017 года. В Национальном банке уверены, что ситуация могла быть еще хуже, но «благоприятные условия торговли» и высокий урожай зерновых позволили властям частично компенсировать потери. Чурий считает, что дальнейшая блокировка транспортного сообщения с ЛНР и ДНР обойдется Киеву еще в 500 миллионов долларов в следующем году.

Транспортная блокада Донбасса началась 25 января 2017 года. Ее организаторами стали радикальные украинские объединения. Националисты перекрыли вывоз с территории региона любых грузов, в том числе угля, что ожидаемо привело к дефициту топлива на Украине.



Ранее «Русская планета» сообщила, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин согласовали обмен пленными в Донбассе. Речь идет об обмене 300 представителей непризнанных республик на более чем 70 украинских граждан.