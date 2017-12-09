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09 декабря 2017
08 декабря 2017
10:10  09 декабря 2017 0

Нацбанк Украины оценил ущерб из-за блокады Донбасса

Последствия боевых действий в Мариуполе. Украина, баррикады, донбасс, мариуполь
Украинский бюджет не досчитался 1,8 миллиарда долларов из-за блокады ДонбассаФото: Карина Ванеш © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Транспортная блокада Донбасса в 2017 году обошлась бюджету Украины в 1,8 миллиарда долларов. Такие цифры привел заместитель главы украинского Нацбанка Олег Чурий на официальной странице учреждения в Facebook.

По словам Чурия, именно блокада непризнанных республик на юго-востоке страны сказалась на существенном замедление роста национального ВВП в первые шесть месяцев 2017 года. В Национальном банке уверены, что ситуация могла быть еще хуже, но «благоприятные условия торговли» и высокий урожай зерновых позволили властям частично компенсировать потери. Чурий считает, что дальнейшая блокировка транспортного сообщения с ЛНР и ДНР обойдется Киеву еще в 500 миллионов долларов в следующем году.

Транспортная блокада Донбасса началась 25 января 2017 года. Ее организаторами стали радикальные украинские объединения. Националисты перекрыли вывоз с территории региона любых грузов, в том числе угля, что ожидаемо привело к дефициту топлива на Украине.

Ранее «Русская планета» сообщила, что министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин согласовали обмен пленными в Донбассе. Речь идет об обмене 300 представителей непризнанных республик на более чем 70 украинских граждан.

Сергей Макеев
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