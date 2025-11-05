В Кремле высказались о новых переговорах Путина и Трампа

Путин и Трамп встречаться пока не планируют, но при необходимости разговор может состояться Фото: Официальный сайт Президента РФ

В Кремле высказались о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их встречи пока не планируется, однако эти переговоры при необходимости можно оперативно организовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — сообщил журналистам Песков, отвечая на вопрос, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.