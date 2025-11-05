В Кремле высказались о новых переговорах Путина и Трампа
Путин и Трамп встречаться пока не планируют, но при необходимости разговор может состояться
Фото: Официальный сайт Президента РФ
В Кремле высказались о новых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Их встречи пока не планируется, однако эти переговоры при необходимости можно оперативно организовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, пока нет. Но при необходимости, если обе стороны посчитают это целесообразным, есть возможность его очень оперативно организовать», — сообщил журналистам Песков, отвечая на вопрос, планируется ли новый разговор Путина с Трампом.
Ранее пресс-служба Кремля многократно подчеркивала, что встреча Путина и Трампа не планируется и не включена в повестку дня, опровергая сообщения СМИ о возможности личных переговоров между лидерами. По словам Пескова, приоритетной задачей остается кропотливая работа по урегулированию конфликта на Украине, а график внешнеполитических контактов президента России формируется с учетом текущих международных обязательств и приоритетов страны.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.