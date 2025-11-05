Путин собрал заседание Совета по межнациональным отношениям
05 ноября 2025 в 22:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Владимир Путин созвал заседание Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, которое состоялось в Кремле. В повестке участников встречи значится анализ результатов выполнения государственной стратегии национальной политики Российской Федерации за период с 2012 по 2025 годы. Кроме того, члены Совета рассмотрят вопросы разработки нового стратегического документа, рассчитанного на период до 2036 года.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал