Армия и оружие

В Кремле раскрыли, в чем особенность российской ядерной триады

Песков: Россия обладает самой новой ядерной триадой в мире
05 ноября 2025 в 22:27
По словам Пескова, ядерная триада России обновлена

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Ядерная триада России обновлена и фактически является самой новой в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность», — заявил Песков, передает РИА Новости..

Модернизация ядерной триады России проводилась в условиях обострения международной напряженности. По оценке Кремля, текущие события на мировой арене подтверждают необходимость и своевременность принятых решений по обновлению стратегических ядерных сил страны, которые призваны обеспечить гарантированное сдерживание потенциальных противников.

