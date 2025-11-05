В Кремле раскрыли, в чем особенность российской ядерной триады
По словам Пескова, ядерная триада России обновлена
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Ядерная триада России обновлена и фактически является самой новой в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что наша ядерная триада обновлена. Это фактически самая новая ядерная триада в мире. Большая работа была проделана с тем, чтобы надежно гарантировать нашу безопасность», — заявил Песков, передает РИА Новости..
Модернизация ядерной триады России проводилась в условиях обострения международной напряженности. По оценке Кремля, текущие события на мировой арене подтверждают необходимость и своевременность принятых решений по обновлению стратегических ядерных сил страны, которые призваны обеспечить гарантированное сдерживание потенциальных противников.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.