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10 декабря 2017
18:01  10 декабря 2017 0

Питерские музыканты сняли клип про секс Ким Чен Ына с ядерной бомбой. ВИДЕО

Ким Чен Ына показали влюбленным в ядерную бомбуФото: скрин видео YouTube

Питерская рейв-группа «Little Big» сняла клип о сексе Ким Чен Ына с ядерной бомбой. Клип на песню «LollyBomb» всего за сутки на канале YouTube набрал почти два млн проспмотров.

В клипе питерской группы лидер Северной Кореи влюбляется в ядерную бомбу, водит ее на свидания, делает совместную наколку и занимается сексом. А когда проходят испытания бомбы, Кин Чен Ын плачет. Его грусть продолжается до тех пор, пока его не знакомят с новым образцом ядерного оружия.

Клип большинству зрителей понравился. «Главное, чтобы он ей не подарил путешествие за границу», «Самый романтичный клип !) Который я видела в своей жизни!», «Переживал за их отношения, больше чем за свои», «Главное чтоб это Ким Чен Ын не увидел, а то мало ли… Лалли лалли лалли бомб лалли лалли лалли», «Это абсурдисская пародия, очень провокационная и качественная сделана, вы вообще смотрите американские лайв шоу и что там показывают. Уровень троллинга и идея и подача отлично сделано. Мне понравилось!», — пишут ценители.

Впрочем, есть и те, кто идею музыкантов критикует. «Не знаю, как тут все это оценивают, но я считаю такой клип неприемлемым. Не понимаю зачем разжигать конфликт и лезть в геополитику, ведь с такой популярностью это дойдет до самого Кима и он точно смеяться не будет. Лучше бы ограничились своими забавными выпуками типа дик из биг «которые и так хорошо заходят», «Он из-за этого клипа, на нас бомбу запустит. Если чо вы виноваты)», «Осталось только про Трампа снять и 3 мировая нам обеспечена», — осуждают творение «Little Big» осторожные комментаторы.

Нина Калинина
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