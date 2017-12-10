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10 декабря 2017
22:46  10 декабря 2017 1

Ведущая «Давай поженимся» Гузеева попала в базу данных «Миротворца»

Ларису Гузееву внесли в базу «Миротворца»Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

Ведущую программы «Давай поженимся» на «Первом канале», актрису Ларису Гузееву внесли в базу данных «Миротворца». Как указано на сайте, телеведущая стала персоной нон-грата на Украине после того, как побывала в Крыму.

Создатели «Миротворца» обвиняют Гузееву в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и «незаконной гастрольной деятельности в Крыму», сообщает федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

За посещение Крыма в списки «Миротворца» ранее был внесен ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин, писало «URA.RU». Авторы «Миротворца» регулярно пополняют базу данных ресурса именами российских знаменитостей. В списке уже находятся многие известные артисты, режиссеры, эстрадные исполнители. Так, в черных списках для посещения Украины оказались Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Николай Дроздов, Надежда Бабкина, Слава КПСС и другие.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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