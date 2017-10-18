{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Митрополит Кирилл рассказал о новых вариантах храма святой Екатерины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,34
Динамика за 2 недели
Евро 67,46
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
18 октября 2017
17 октября 2017
02:47  18 октября 2017 0

Ведущий Первого канала, угрожавший журналисту из США, попал в список Миротворца

На Первом канале Шейнин выступает с патриотических позицийФОТО: Youtube.com

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин попал в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Отмечается, что ведущий Первого канала внесен в черный список за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, сообщает «Национальная служба новостей».

Шейнин — российский журналист, ветеран войны в Афганистане. Член Академии российского телевидения. На прошлой неделе он оказался в центре внимания из-за скандала в прямом эфире Первого канала. Телеведущему не понравилось, что участник ток-шоу Майкл Бом начал его перебивать. Шейнин схватил американского гостя за шею и стал угрожать.

Напомним, что авторы «Миротворца» регулярно пополняют базу данных ресурса именами российских знаменитостей. В списке уже находятся Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Николай Дроздов, Надежда Бабкина, Слава КПСС и многие другие.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров