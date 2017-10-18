02:47 18 октября 2017 0

На Первом канале Шейнин выступает с патриотических позиций ФОТО: Youtube.com

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин попал в базу данных скандального сайта «Миротворец».

Отмечается, что ведущий Первого канала внесен в черный список за «нарушение государственной границы Украины с целью проникновения» в Крым, сообщает «Национальная служба новостей».

Шейнин — российский журналист, ветеран войны в Афганистане. Член Академии российского телевидения. На прошлой неделе он оказался в центре внимания из-за скандала в прямом эфире Первого канала. Телеведущему не понравилось, что участник ток-шоу Майкл Бом начал его перебивать. Шейнин схватил американского гостя за шею и стал угрожать.

Напомним, что авторы «Миротворца» регулярно пополняют базу данных ресурса именами российских знаменитостей. В списке уже находятся Михаил Шуфутинский, Тина Канделаки, Николай Дроздов, Надежда Бабкина, Слава КПСС и многие другие.