Накануне вечером МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и Московской области
В ночь на понедельник, 11 декабря, в аэропортах Москвы произошла задержка ряда рейсов.Причиной стали неблагоприятные погодные условия.
Как сообщает телеканал 360, наибольшее число задержек произошло в Домодедово: там задержано пять и отменено четыре рейса. Во Внуково задержано три, в Шереметьево — шесть рейсов, сообщает RT. По информации сервиса Яндекс.Расписание, в аэропорту Жуковский задержек с вылетами нет.
Отметим, вечером в воскресенье, 10 декабря, МЧС предупредило жителей Москвы и Московской области о тумане с ухудшением видимости до 200—500 метров.