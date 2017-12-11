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11 декабря 2017
10 декабря 2017
05:36  11 декабря 2017 0

Из-за непогоды московские аэропорты задержали рейсы

Первый споттинг в Кольцово. Екатеринбург, авиа, цуп, центр управления полетов, туман, нелетная, плохая погода
Накануне вечером МЧС предупредило о сильном тумане в Москве и Московской областиФото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь на понедельник, 11 декабря, в аэропортах Москвы произошла задержка ряда рейсов.Причиной стали неблагоприятные погодные условия.

Как сообщает телеканал 360, наибольшее число задержек произошло в Домодедово: там задержано пять и отменено четыре рейса. Во Внуково задержано три, в Шереметьево — шесть рейсов, сообщает RT. По информации сервиса Яндекс.Расписание, в аэропорту Жуковский задержек с вылетами нет.

Отметим, вечером в воскресенье, 10 декабря, МЧС предупредило жителей Москвы и Московской области о тумане с ухудшением видимости до 200—500 метров.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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