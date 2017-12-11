{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Миронов пропустит президентские выборы. Медведев хочет вернуться в Газпром. Замгубернатора ХМАО покупает биткоины
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,28
Динамика за 2 недели
Евро 69,64
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
11 декабря 2017
10 декабря 2017
08:12  11 декабря 2017 0

РЖД перевели поезда в обход Украины. Это коснется десятков маршрутов

Железнодорожная станция, горка и вокзал. РЖД. Челябинск, поезд, вагон, грузовой поезд, железнодорожный узел
Поездам больше не придется пересекать госграницуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

РЖД перевели все поезда, которые ходили через Луганскую область, на новую железнодорожную линию Журавка — Миллерово. Она соединяет центральную часть страны с Черноморским побережьем в обход Украины.

Новый участок железной дороги длиной 137 километров построен на стыке Ростовской и Воронежской областей, сообщает RT. Ранее поездам на этом направлении приходилось пересекать государственную границу. Это касалось в том числе поездов, следующих по маршруту Москва — Адлер.

Строительство новой ветки велось с апреля 2015 года. С сентября 2017 года на участке в тестовом режиме открыли грузовое сообщение, с 11 декабря ОАО «РЖД» полностью прекращает движение по старой линии, пишет Nation News. Всего изменения коснутся 62 пассажирских маршрутов и 30 грузовых.

Ранее представители компании рассказывали, что строительство новой ветки обошлось в 56 миллиардов рублей. Уточняется, что в перспективе расходы окупятся, поскольку до этого РЖД приходилось платить Украине за транзит поездов через Луганскую область.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров