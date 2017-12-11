РЖД перевели поезда в обход Украины. Это коснется десятков маршрутов

РЖД перевели все поезда, которые ходили через Луганскую область, на новую железнодорожную линию Журавка — Миллерово. Она соединяет центральную часть страны с Черноморским побережьем в обход Украины.
Новый участок железной дороги длиной 137 километров построен на стыке Ростовской и Воронежской областей, сообщает RT. Ранее поездам на этом направлении приходилось пересекать государственную границу. Это касалось в том числе поездов, следующих по маршруту Москва — Адлер.
Строительство новой ветки велось с апреля 2015 года. С сентября 2017 года на участке в тестовом режиме открыли грузовое сообщение, с 11 декабря ОАО «РЖД» полностью прекращает движение по старой линии, пишет Nation News. Всего изменения коснутся 62 пассажирских маршрутов и 30 грузовых.
Ранее представители компании рассказывали, что строительство новой ветки обошлось в 56 миллиардов рублей. Уточняется, что в перспективе расходы окупятся, поскольку до этого РЖД приходилось платить Украине за транзит поездов через Луганскую область.