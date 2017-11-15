РЖД запускают пассажирское сообщение в обход Украины

По железной дороге, построенной в обход Украины (участок Журавка—Миллерово), 15 ноября стартует движение пассажирских составов. Первыми новую дорогу освоят московские поезда, следующие в Кисловодск, Новороссийск, Анапу и Адлер.
Из Санкт-Петербурга по новой дороге в Адлер и обратно будет ходить двухэтажный поезд, сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на заявление Юго-Восточной железной дороги. Новая железная дорога проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. Ее длина составляет 137 км, напоминает телеканал 360.
Ранее в обход агрессивного соседа начали движение грузовые составы. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что на этом расходы для России закончились и начались убытки для Украины. Строительство обходной ветки обошлась в 56 млрд рублей.